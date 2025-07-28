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Дандыкин: в пораженном бункере в Староконстантинове могли быть спецы НАТО

По командному пункту на аэродроме ВСУ вполне мог и «Кинжал» прилететь, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

В заглубленном бункере на военном аэродроме ВСУ в Староконстантинове, по которому был нанесен удар, могли находиться офицеры ВСУ и специалисты НАТО, обслуживающие западную технику, в частности, ЗРК Patriot и истребители F-16.

Об этом aif.ru сказал рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее военные паблики сообщили о том, что на аэродроме в Хмельницкой области были поражены три РЛС и две установки Patriot. Кроме того, как было отмечено, ракета прилетела по подземному командному пункту.

«По командному пункту вполне мог и “Кинжал” (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс) прилететь. В бункере могли, в том числе, находится специалисты НАТО, которые обслуживают системы противовоздушной обороны Patriot и F-16. Просто противник о таких потерях никогда не сообщает», — отметил Дандыкин.

Эксперт отметил, что военный аэродром в Староконстантинове является одним из основных, принимает американские истребители, и задачей уничтоженных ЗРК Patriot была как раз защита авиабазы и американских истребителей.

«F-16 тоже могли быть тоже поражены», — допустил Дандыкин.

Напомним, военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал, что в ВСУ нет достаточного количества украинских специалистов для обслуживания ЗРК Patriot.

«Нужно понимать, что одна батарея американского ЗРК (четыре установки с радаром) обслуживает порядка 100 человек, и среди них в любом случае присутствуют западные специалисты. И с большой вероятностью, когда сообщается об уничтожении Patriot, гибнут западные военные», — говорил ранее Анпилогов.

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