Офтальмолог назвала три самых опасных воспалительных заболеваний глаз

Замлавного врача Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева Мария Медведева перечислила наиболее распространенные воспалительные глазные заболевания. «Опасный» рейтинг опубликовал 27 июля минздрав региона.
Первое место занимает кератоконъюнктивит — одновременное поражение роговицы и конъюнктивы. Для него характерны боль, слезотечение, гнойные выделения, светобоязнь и снижение зрения. Это состояние требует экстренной медицинской помощи.
На втором месте — блефарит, воспаление краев век, часто связанное с недостаточной гигиеной. Проявляется отеком, покраснением, зудом и шелушением кожи век.
Третье заболевание — увеит, опасное воспаление внутренних структур глаза. Сопровождается затуманиванием зрения, болью и выраженным покраснением. Может быть вызван инфекциями или аутоиммунными процессами.
Мария Медведева подчеркнула: при любых симптомах воспаления необходимо срочно обращаться к офтальмологу, избегая самолечения.
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