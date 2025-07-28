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Офтальмолог назвала три самых опасных воспалительных заболеваний глаз

Какие симптомы требуют срочного обращения к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Замлавного врача Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева Мария Медведева перечислила наиболее распространенные воспалительные глазные заболевания. «Опасный» рейтинг опубликовал 27 июля минздрав региона.

Первое место занимает кератоконъюнктивит — одновременное поражение роговицы и конъюнктивы. Для него характерны боль, слезотечение, гнойные выделения, светобоязнь и снижение зрения. Это состояние требует экстренной медицинской помощи.

На втором месте — блефарит, воспаление краев век, часто связанное с недостаточной гигиеной. Проявляется отеком, покраснением, зудом и шелушением кожи век.

Третье заболевание — увеит, опасное воспаление внутренних структур глаза. Сопровождается затуманиванием зрения, болью и выраженным покраснением. Может быть вызван инфекциями или аутоиммунными процессами.

Мария Медведева подчеркнула: при любых симптомах воспаления необходимо срочно обращаться к офтальмологу, избегая самолечения.

Ранее «КП Омск» сообщила о смертельной аварии в Полтавском районе.