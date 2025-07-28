Кондратьев объяснил необычную деталь у атакующих регионы РФ дронов «Лютый»

«Есть очень важный вопрос — зачем на “Лютых” находятся шасси? Потому что шасси — это металлические стойки и сами колеса, они имеют вес, который непонятно для чего нужно тащить через всю Россию. Если это конструкторская затея, то разработчик должен быть недальновидным. Обычно дроны-камикадзе, летящие в одну сторону, либо взлетают со специальной тележки, которая остается на земле, либо со специализированной катапульты, либо с помощью разгонного пиропатрона. Если взлетает с шасси, то дальше эти колеса падают на землю, потому что незачем тащить дополнительный вес. При этом возникает гипотеза, что эти БПЛА могут приземляться на территории России, накапливаться и дальше наносить удары из этих точек по разным объектам и городам», — сказал собеседник издания.