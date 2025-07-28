Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев объяснил необычную деталь у атакующих регионы РФ дронов «Лютый»

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на субботу силы ПВО пресекли попытки атак 54 дронов ВСУ на территории РФ.

Источник: Аргументы и факты

На украинских беспилотных комплексах «Лютый», которые атаковали российские регионы, установлены для того, чтобы приземляться на территории РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над Московским регионом и Северной Осетией. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Брянске зафиксировано падение обломков беспилотника ВСУ на один из многоквартирных домов. Кроме того, удары также наносились по Пензенской области и Ставрополю.

«Есть очень важный вопрос — зачем на “Лютых” находятся шасси? Потому что шасси — это металлические стойки и сами колеса, они имеют вес, который непонятно для чего нужно тащить через всю Россию. Если это конструкторская затея, то разработчик должен быть недальновидным. Обычно дроны-камикадзе, летящие в одну сторону, либо взлетают со специальной тележки, которая остается на земле, либо со специализированной катапульты, либо с помощью разгонного пиропатрона. Если взлетает с шасси, то дальше эти колеса падают на землю, потому что незачем тащить дополнительный вес. При этом возникает гипотеза, что эти БПЛА могут приземляться на территории России, накапливаться и дальше наносить удары из этих точек по разным объектам и городам», — сказал собеседник издания.

Кондратьев рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы Украины атаковали Подмосковье и другие российские регионы беспилотными комплексами «Лютый».

Он также указал, откуда украинские войска могли атаковать Московскую область и другие регионы РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше