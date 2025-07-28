Кондратьев объяснил необычную деталь у атакующих регионы РФ дронов «Лютый»

На украинских беспилотных комплексах «Лютый», которые атаковали российские регионы, установлены для того, чтобы приземляться на территории РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над Московским регионом и Северной Осетией. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Брянске зафиксировано падение обломков беспилотника ВСУ на один из многоквартирных домов. Кроме того, удары также наносились по Пензенской области и Ставрополю.
«Есть очень важный вопрос — зачем на “Лютых” находятся шасси? Потому что шасси — это металлические стойки и сами колеса, они имеют вес, который непонятно для чего нужно тащить через всю Россию. Если это конструкторская затея, то разработчик должен быть недальновидным. Обычно дроны-камикадзе, летящие в одну сторону, либо взлетают со специальной тележки, которая остается на земле, либо со специализированной катапульты, либо с помощью разгонного пиропатрона. Если взлетает с шасси, то дальше эти колеса падают на землю, потому что незачем тащить дополнительный вес. При этом возникает гипотеза, что эти БПЛА могут приземляться на территории России, накапливаться и дальше наносить удары из этих точек по разным объектам и городам», — сказал собеседник издания.
Кондратьев рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы Украины атаковали Подмосковье и другие российские регионы беспилотными комплексами «Лютый».
Он также указал, откуда украинские войска могли атаковать Московскую область и другие регионы РФ.