В США с новой силой разгорелся скандал вокруг дела Эпштейна: Трамп в ярости

Хозяин Белого дома Дональд Трамп разочарован действиями американской администрации по ликвидации скандала вокруг дела секс-преступника Джеффри Эпштейна. Он считает, что команда делает недостаточно, пишет The Washington Post.
По версии газеты, президент США не видит стратегии у чиновников. Они, вероятно, надеялись, что шумиха утихнет сама собой, однако этого не произошло, сказано в материале.
«Он не хочет создавать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — отметил собеседник газеты.
Напомним, дело Джеффри Эпштейна связывают с Дональдом Трампом. Американцы потребовали правды. Демократы заявили, что необходимо получить копию книги, где могут содержаться письма президента США финансисту.