Как проходит досмотр на Крымском мосту: что нужно знать

Для быстрого прохождения досмотра на Крымском мосту, лучше подготовить все документы и вещи заранее.
Сегодня, 28 июля, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка из 424 автомобилей, время ожидания досмотра достигает двух часов. Со стороны Керчи движение свободное, сообщает telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». Власти рекомендуют заранее подготовить документы и компактно упаковать багаж, чтобы ускорить проверку.
Для проезда по мосту разрешены только легковые авто, пикапы и автобусы, грузовикам придется выбирать объездные пути. В случае длительного ожидания водители могут воспользоваться заправками для отдыха и перекуса. Подробнее о том, как проходит досмотр на Крымском мосту и что делать в пробке — в материале URA.RU.
Что нужно сделать, чтобы быстро пройти досмотр.
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Первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко сообщил, что пройти досмотр на Крымском мосту можно достаточно быстро, если заранее упорядочить и компактно упаковать багаж. Весь процесс обычно занимает не более часа, из которых сама проверка автомобиля длится около шести минут. Время ожидания зависит от готовности машины и удобства выгрузки личных вещей.
Для ускорения досмотра рекомендуется заранее подготовить документы: паспорт (или его номер в приложении «Госуслуги»), водительское удостоверение и СТС. Проверка документов проводится выборочно или сплошным образом для сверки с розыскными базами, сведения о воинской обязанности и долгах не запрашиваются. На мосту не требуют доверенность на детей, полис ОСАГО, документы и прививки на животных, а также не проверяют тонировку, ГБО и детские кресла — эти вопросы решаются вне зоны моста.
Разрешается провозить до 100 литров жидкостей и до пяти мешков сыпучих материалов по 25 кг. Владельцы охотничьего или травматического оружия должны сообщить об этом для проверки лицензии. Без ограничений разрешен провоз раций, сабвуферов, газовых баллончиков, электрошокеров и спортивного оружия. Дроны перевозить можно, однако их использование в Крыму запрещено. В случае пробки у моста рекомендуется воспользоваться автозаправкой для приобретения воды, перекуса и посещения туалета, поскольку условия ожидания могут быть ограниченными.
Как проходит досмотр на Крымском мосту в 2025 году.
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В 2025 году на Крымском мосту был усилен контроль, однако за счет увеличения числа пунктов проверки время ожидания существенно сократилось. Осмотр транспорта и багажа проводится как вручную, так и с помощью сканеров — способ выбирается в зависимости от автомобиля и груза.
По данным Минтранса России, на специально оборудованных площадках сотрудники проводят обязательный досмотр всех транспортных средств, пассажиров и их вещей. При образовании очередей движение осуществляется по одной полосе, вторая резервируется для экстренных служб и автобусов. Обгон и проезд вне очереди запрещены — нарушителей возвращают в конец очереди.
Проезд по мосту разрешен только легковым автомобилям, пикапам, рейсовым автобусам и пассажирским микроавтобусам. Грузовые машины и автоэвакуаторы следуют в объезд через Мариуполь, а воспользоваться Керченской переправой они могут бесплатно. На 137-м километре трассы А-290 со стороны Краснодарского края установлен дополнительный пост транспортной безопасности.
Ручной досмотр и сканер.
Водители без багажа отправляются на ручной досмотр Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Потоки распределяются следующим образом: автомобили без багажа или с компактно упакованными вещами направляются на ручной досмотр, с негабаритным грузом — на сканирование инспекционно-досмотрового комплекса (СИДК). Рейсовые автобусы и спецтранспорт проходят сканер по отдельной полосе. Сотрудники транспортной безопасности вправе назначить повторную проверку.
Сотрудники транспортной безопасности вправе назначить повторную проверку. Для ускорения процедуры рекомендуется брать минимум вещей и компактно их упаковывать. Багаж и ручная кладь проходят через металлодетектор и интроскоп; пассажирам советуют избегать большого количества мелких предметов, чтобы облегчить переноску.
Во время ручного досмотра требуется открыть все двери, окна, багажник, капот и ниши салона. Перед поездкой стоит проверить исправность стеклоподъемников и доступ к скрытым отделениям. Перед въездом в СИДК все пассажиры, включая детей и животных, покидают автомобиль; водитель предъявляет документы сотрудникам для проверки.
Ручной досмотр применяется для легковых машин, электромобилей, гибридов и автомобилей с автобоксами. Водитель с ручной кладью проходит металлодетектор, багаж — интроскоп. Мелкие предметы типа домкрата предъявлять не требуется.
Сканер используется для машин с крупногабаритным багажом, микроавтобусов, автомобилей с прицепами и больших внедорожников. Водитель с документами проходит проверку отдельно, автомобиль сканируется. После успешного досмотра можно продолжить движение по мосту. Следует учитывать, что при большом скоплении транспорта ожидание может увеличиться до нескольких часов. Рейсовые автобусы проходят сканер вне очереди, что также влияет на общий поток.
Какие транспортные средства не допустят к досмотру.
На Крымский мост нельзя въезжать на велосипедах, самокатах, мопедах и на других транспортных средствахФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Через Крымский мост запрещен проезд грузовых автомобилей, фур, цельнометаллических фургонов и эвакуаторов, независимо от их веса и категории — ограничение распространяется на все транспортные средства с отметкой «грузовой» в документах. Исключение сделано только для пикапов типа «Ларгус», «Кадди», ВИС и транспорта со спецпропусками.
Неисправные или новые автомобили можно перевозить через мост только при помощи буксировки, лафета или подката. Также на мосту запрещено движение велосипедистов, водителей самокатов, мопедов и скутеров ниже категории М, а также моноколес и конных повозок. Ограничения введены по соображениям безопасности.
Чем заняться во время пробки на Крымском мосту.
Чтобы не встать в пробку на мосту, лучше выезжать рано утром или ночьюФото: Официальный сайт «Крымский мост».
Заторы перед пунктами досмотра у Крымского моста — обычное явление, особенно в высокий туристический сезон. При этом движение по самому мосту, как правило, не затруднено. Льготы при прохождении досмотра не предусмотрены ни для семей с детьми, ни для многодетных, ни для ветеранов СВО; приоритет предоставляется только людям с инвалидностью — их осматривают прямо у автомобиля и оказывают необходимую помощь.
Министерство транспорта рекомендует планировать поездки на вторник или среду, когда трафик минимален, а также выезжать рано утром или ночью. Для комфорта путешественников на обеих сторонах моста обустроены зоны отдыха с туалетами и навесами. Также можно воспользоваться удобствами, кафе и парковкой можно на АЗС «Лукойл» (материк) и «АТАН» (Крым) — они расположены примерно в десяти минутах езды от моста.
Для получения актуальной информации о досмотрах стоит подписаться на официальный информер Крымского моста, а также вступить в туристические чаты, где обсуждаются правила проезда и дорожная обстановка. По вопросам и жалобам можно обращаться на горячую линию Крымского моста: +7 (499) 495−00−11. Сообщить о нарушениях можно по номерам 112 или 002.
Альтернативой может стать сухопутный маршрут через новые регионы России: он безопасен, работают операторы связи, навигация, принимаются банковские карты, есть АЗС и кафе. Для обмена информацией можно воспользоваться чатом «Сухопутного пути в Крым».
Что делать, если объявят тревогу.
Во время тревоги разрешается продолжить движение на Крымском мосту с любой скоростьюФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
При объявлении тревоги движение транспорта и поездов останавливается на безопасном расстоянии. Если тревога застала вас на досмотре, необходимо вернуться в конец очереди; оспаривать такие действия можно только через Национальный антитеррористический комитет (НАК). Если сигнал тревоги застал вас на мосту, разрешается продолжить движение в своем направлении с любой скоростью — штрафы не применяются. Поезда также продолжают движение по маршруту, передает Pravda.ru.