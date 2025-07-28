Как проходит досмотр на Крымском мосту: что нужно знать

Заторы перед пунктами досмотра у Крымского моста — обычное явление, особенно в высокий туристический сезон. При этом движение по самому мосту, как правило, не затруднено. Льготы при прохождении досмотра не предусмотрены ни для семей с детьми, ни для многодетных, ни для ветеранов СВО; приоритет предоставляется только людям с инвалидностью — их осматривают прямо у автомобиля и оказывают необходимую помощь.