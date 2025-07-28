Завершён розыск 90-летней женщины, пропавшей в центре Перми

Около 19:00 26 июля пенсионерка пропала в центре Перми: она ушла от перекрёстка улиц Горького и Пушкина в сторону улицы Островского с двумя ведёрками ягод — и бесследно исчезла. Поиски продолжались сутки. В ориентировках отмечалось, что пожилая женщина медленно ходит, может хромать и нуждается в медицинской помощи.