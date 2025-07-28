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Завершён розыск 90-летней женщины, пропавшей в центре Перми

Пенсионерку с двумя вёдрами ягод искали сутки.

Источник: Росгвардия

Розыск 90-летней женщины, исчезнувшей 26 июля в центре Перми, завершён, сообщили в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».

Около 19:00 26 июля пенсионерка пропала в центре Перми: она ушла от перекрёстка улиц Горького и Пушкина в сторону улицы Островского с двумя ведёрками ягод — и бесследно исчезла. Поиски продолжались сутки. В ориентировках отмечалось, что пожилая женщина медленно ходит, может хромать и нуждается в медицинской помощи.

К счастью, уже вечером 27 июля поисковики объявили, что пропавшая найдена живой. Они поблагодарили всех участников розыска и попросили снять репосты с ориентировками.

Не всегда розыск пожилых людей заканчивается так успешно: на прошлой неделе стало известно, что испытывавший дезориентацию в пространстве пенсионер, которого уже несколько дней искали под Пермью, попал под машину на трассе. Мужчина не выжил.