Эти продукты крадут вашу энергию! Роспотребнадзор назвал еду, которая забирает силы

Красноярский Роспотребнадзор опубликовал список из пяти продуктов, которые могут способствовать усталости, несмотря на достаточное количество сна. Некоторые из них, казалось бы, безобидны, но на самом деле могут истощать вашу энергию.
1. Кофе в избытке: Одна-две чашки кофе способны взбодрить, однако чрезмерное употребление кофеина может привести к усталости и истощению. Вместо ожидаемого повышения энергии, организм испытывает стресс, что в итоге вызывает утомление.
2. Продукты с высоким содержанием сахара: Сладости, такие как конфеты, выпечка, газировка и соки, могут обеспечить кратковременный всплеск энергии, за которым следует резкий спад и чувство усталости.
3. Обезжиренные продукты: Диеты с низким содержанием жиров могут привести к недостатку энергии. Жиры необходимы для нормального функционирования организма и поддержания энергетического уровня. Рекомендуется выбирать продукты с умеренным содержанием полезных жиров, например, творог с 5% жирности.
4. Фастфуд: Высококалорийные и углеводные блюда требуют значительных усилий от организма для переваривания. Это может вызвать чувство тяжести и длительную усталость, которую можно преодолеть только полноценным сном.
5. Копчености и сыровяленые колбасы: Эти продукты часто содержат много соли и консервантов, что негативно сказывается на уровне энергии. Лучше отдавать предпочтение менее соленым вариантам, таким как адыгейский сыр.
Следует обратить внимание на свой рацион, чтобы избежать нежелательной усталости и повысить уровень энергии.