Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Черемушкин назвал скрытно протекающие виды рака

Специалист отметил, что иногда даже кашель может говорить о развивающемся раке.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые виды рака могут протекать довольно скрытно, что может привести к позднему началу лечения, предупредил в беседе с aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Скрытно протекает то, куда трудно добраться. На коже, допустим, сразу видно, что появилась язвочка или какой-то узелочек. А вот в таких органах как печень, поджелудочная железа, почка опухоль может остаться для пациента незамеченной», — отметил специалист.

По словам Черемушкина, незаметными на первоначальных этапах могут быть опухоли и в головном мозге.

«Некоторые типы опухолей проявляются достаточно злокачественно, в случае с мозгом каждый миллиметр на счету. Они могут дать о себе знать в виде ухудшения зрения, например. Нужно в любом случае регулярно проходить профилактические осмотры, включающие анализ мочи, крови, УЗИ, МРТ. В идеале — у каждого человека должна быть полноценная история болезней, в которой будут расставлены все возможные риски», — сказал врач.

В качестве примера онколог привел людей, которые работают в угольных шахтах — у них выше риск развития заболевания легких.

Ранее онколог Черемушкин раскрыл, как летний отпуск может привести к раку.