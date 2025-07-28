Онколог Черемушкин назвал скрытно протекающие виды рака

Некоторые виды рака могут протекать довольно скрытно, что может привести к позднему началу лечения, предупредил в беседе с aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.
«Скрытно протекает то, куда трудно добраться. На коже, допустим, сразу видно, что появилась язвочка или какой-то узелочек. А вот в таких органах как печень, поджелудочная железа, почка опухоль может остаться для пациента незамеченной», — отметил специалист.
По словам Черемушкина, незаметными на первоначальных этапах могут быть опухоли и в головном мозге.
«Некоторые типы опухолей проявляются достаточно злокачественно, в случае с мозгом каждый миллиметр на счету. Они могут дать о себе знать в виде ухудшения зрения, например. Нужно в любом случае регулярно проходить профилактические осмотры, включающие анализ мочи, крови, УЗИ, МРТ. В идеале — у каждого человека должна быть полноценная история болезней, в которой будут расставлены все возможные риски», — сказал врач.
В качестве примера онколог привел людей, которые работают в угольных шахтах — у них выше риск развития заболевания легких.
Ранее онколог Черемушкин раскрыл, как летний отпуск может привести к раку.