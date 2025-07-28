Онколог Черемушкин назвал скрытно протекающие виды рака

«Некоторые типы опухолей проявляются достаточно злокачественно, в случае с мозгом каждый миллиметр на счету. Они могут дать о себе знать в виде ухудшения зрения, например. Нужно в любом случае регулярно проходить профилактические осмотры, включающие анализ мочи, крови, УЗИ, МРТ. В идеале — у каждого человека должна быть полноценная история болезней, в которой будут расставлены все возможные риски», — сказал врач.