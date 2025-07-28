В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

В столице Северной Кореи, Пхеньяне, в 9:30 по местному времени (3:30 мск) приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Пассажирам и членам экипажа устроили торжественную встречу, вручив цветы. Отмечается, что первыми прилетевшими напрямую в Пхеньян стала российская делегация, которую возглавляет глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он с российской стороны руководит межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.
Накануне сообщалось, что из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый прямой рейс в Северную Корею. Авиасообщение между столицами России и КНДР теперь будет регулярным. Время в пути составит около 8 часов.
Александр Козлов отмечал, что Россия анализирует возможность запуска прямых авиарейсов и на новый курорт Северной Кореи Вонсан.