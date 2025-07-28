Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

В Пхеньяне с цветами встретили первых пассажиров первого прямого авиарейса из Москвы.

Источник: Комсомольская правда

В столице Северной Кореи, Пхеньяне, в 9:30 по местному времени (3:30 мск) приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажирам и членам экипажа устроили торжественную встречу, вручив цветы. Отмечается, что первыми прилетевшими напрямую в Пхеньян стала российская делегация, которую возглавляет глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он с российской стороны руководит межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

Накануне сообщалось, что из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый прямой рейс в Северную Корею. Авиасообщение между столицами России и КНДР теперь будет регулярным. Время в пути составит около 8 часов.

Александр Козлов отмечал, что Россия анализирует возможность запуска прямых авиарейсов и на новый курорт Северной Кореи Вонсан.