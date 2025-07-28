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Госдума: с 1 октября зарплаты госслужащих вырастут

С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для ряда категорий государственных служащих на 7,6% в связи с ростом инфляции.

С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для ряда категорий государственных служащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Для этого подготовлен проект поправок к правительственному постановлению, увеличивающий коэффициент индексации с ранее заявленных 4,5% до 7,6%. Об этом пишет РИА Новости.

Повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих — как контрактников, так и призывников. Пересчет зарплат будет произведён с октября, однако фактически увеличенные выплаты начнут поступать с ноября.

В частном секторе постановление правительства не обязывает работодателей индексировать заработную плату. Вместе с тем статья 134 Трудового кодекса требует регулярного пересмотра оплаты труда для защиты от инфляции. Конкретные сроки и размеры повышения в коммерческих организациях определяются работодателями самостоятельно и закрепляются в локальных нормативных актах.

Отмечается, что осенняя индексация на федеральном уровне будет проведена только в бюджетной сфере, а решения по другим категориям работников остаются в ведении региональных властей и отдельных организаций.