Госдума: с 1 октября зарплаты госслужащих вырастут

С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для ряда категорий государственных служащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Для этого подготовлен проект поправок к правительственному постановлению, увеличивающий коэффициент индексации с ранее заявленных 4,5% до 7,6%. Об этом пишет РИА Новости.
В частном секторе постановление правительства не обязывает работодателей индексировать заработную плату. Вместе с тем статья 134 Трудового кодекса требует регулярного пересмотра оплаты труда для защиты от инфляции. Конкретные сроки и размеры повышения в коммерческих организациях определяются работодателями самостоятельно и закрепляются в локальных нормативных актах.
Отмечается, что осенняя индексация на федеральном уровне будет проведена только в бюджетной сфере, а решения по другим категориям работников остаются в ведении региональных властей и отдельных организаций.