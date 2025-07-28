Госдума: с 1 октября зарплаты госслужащих вырастут

С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для ряда категорий государственных служащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Для этого подготовлен проект поправок к правительственному постановлению, увеличивающий коэффициент индексации с ранее заявленных 4,5% до 7,6%. Об этом пишет РИА Новости.