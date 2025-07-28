Специалист рассказала, как папа влияет на характер и самооценку ребенка

Воспитание ребенка — задача не только мамы. Отец играет ключевую роль в формировании личности: от его участия зависит, насколько ребенок вырастет самостоятельным, уверенным в себе и умеющим принимать решения. Об этом KP.RU рассказала Ирина Бурлакова, заведующая кафедрой «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
— Во многом самостоятельность (в широком смысле этого слова), целостность личности, аналитичность и критичность и другие важные качества зависят именно от отеческого воспитания, — объясняет психолог.
По словам эксперта, отец для ребенка — это не просто родитель, а фигура, формирующая внутренние ориентиры. Его поведение, отношение к матери и другим людям, участие в жизни семьи — все это становится примером для подражания, особенно для мальчиков.
При этом девочки через отношение отца к себе получают базовую модель женственности и будущих отношений с мужчинами. Именно поэтому, по мнению психолога, папам важно быть не просто «воскресными», а настоящими участниками воспитания — рядом, вовлеченными и внимательными.