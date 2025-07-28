Дандыкин: ВСУ могут подорвать плотины в Запорожье, чтобы замедлить ВС РФ

«В Запорожье сейчас там была линия боевого соприкосновения 40 километров, а сейчас уже меньше. Они могут так же сделать, как было с Каховской ГЭС — затопить. От них можно все ожидать. Там же плотины везде, электростанции и так далее. Тот же самый “Днепрогэс”. Так что поживем — увидим, как будет складываться ситуация, но она для противника, конечно, крайне тревожная», — сказал собеседник издания.