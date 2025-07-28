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Дандыкин: ВСУ могут подорвать плотины в Запорожье, чтобы замедлить ВС РФ

Военный эксперт отметил, что от Украины можно все ожидать.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины могут подорвать плотины в Запорожской области, чтобы замедлить наступление российских войск. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее военкоры сообщали, что российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах. Уточнялось, что речь идет о Красноармейске (Покровск — украинское название), Купянск и Степногорск.

«В Запорожье сейчас там была линия боевого соприкосновения 40 километров, а сейчас уже меньше. Они могут так же сделать, как было с Каховской ГЭС — затопить. От них можно все ожидать. Там же плотины везде, электростанции и так далее. Тот же самый “Днепрогэс”. Так что поживем — увидим, как будет складываться ситуация, но она для противника, конечно, крайне тревожная», — сказал собеседник издания.

Дандыкин сообщал aif.ru, что мощные удары были нанесены по производству БПЛА «Лютый» и танковому заводу на Украине.

Российские войска заставляют Вооруженные силы Украины покидать свои позиции в Часовом Яре. Военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал aif.ru о продвижении ВС РФ в населенном пункте, а также о значении города.

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