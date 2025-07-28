На территории Иркутска высадили более 1,5 тысячи крупномерных деревьев

Работы будут продолжаться до середины осени, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В большинстве случаев использовали тополя пирамидальные, вязы, липы, сирень, рябину, калину и другие декоративные виды. Их высаживают в парках, скверах, на набережных, а также вдоль основных магистралей. Одним из очередных этапов стал участок на улице Мира в Иркутске-II — теперь здесь растут почти 30 вязов, высота которых составляет выше 1,5 метра.
«Молодые саженцы могут болеть, зачастую не приживаются. Теперь выбираем крупные — с укоренившейся системой. Они более жизнестойкие и сразу создают эстетический вид. Комплекс таких мероприятий позволит укрепить зеленый пояс областного центра, добавит комфорта и уюта», — прокомментировал заведующий сектором по организации озеленения — главный дендролог Сергей Быстров.
По поручению мэра Руслана Болотова в администрации города возобновлена работа сектора по организации озеленения, который входит в состав комитета городского обустройства. Сотрудники подразделения готовят новые правила озеленения, которыми определят стандарты посадочного материала — в обязательном порядке это будут крупномерные деревья, усилят требования к фитосанитарному состоянию саженцев. Также в планах — цифровизация системы озеленения.