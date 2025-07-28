На территории Иркутска высадили более 1,5 тысячи крупномерных деревьев

В большинстве случаев использовали тополя пирамидальные, вязы, липы, сирень, рябину, калину и другие декоративные виды. Их высаживают в парках, скверах, на набережных, а также вдоль основных магистралей. Одним из очередных этапов стал участок на улице Мира в Иркутске-II — теперь здесь растут почти 30 вязов, высота которых составляет выше 1,5 метра.