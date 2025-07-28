Губерниев: МОК примет решение по допуску РФ к ОИ-26 с оглядкой на политиков

«Да, противодействие по российским спортсменам есть. Со стороны официальных лиц Украины и недружественных к РФ стран могут звучать соответствующие заявления. Но не стоит на них обращать внимания. И в целом, ручеек здравого смысла, мне кажется, со временем выльется в большую реку… Я сейчас нахожусь со сборной РФ в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта и могу с уверенностью говорить, что к россиянам относятся нормально: либо нейтрально, либо приветливо. А отдельные антироссийские заявления будут звучать, но еще раз повторяю, не стоит на них обращать внимания», — сказал Губерниев.