Губерниев: МОК примет решение по допуску РФ к ОИ-26 с оглядкой на политиков

Международный олимпийский комитет решать вопрос о допуске россиян на зимние Олимпийские игры-2026 будет с оглядкой на политиков. Такую уверенность в беседе с aif.ru выразил телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев.
Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в ОИ-2026 по сценарию летних Игр в Париже, то есть при условии соблюдения ряда критериев и прохождения отбора.
«К Олимпиаде 2026 года будут допущены единицы российских спортсменов. И те, кого допустят, должны обязательно ехать и выступать», — сказал Губерниев.
Ковентри, считает он, своим заявлением о возможном допуске российских спортсменов к ОИ «себе соломку немножко подстелила».
«Решать вопрос о допуске будет МОК, конечно, но с оглядкой на международные спортивные федерации и, главное, на “реалполитик”, естественно. Потому что мы понимаем прекрасно, что главенствует все же политика, а спорт находится рядышком, на вторых ролях, догоняет», — сказал Губерниев.
При этом спортивный комментатор констатировал, что здравый смысл постепенно должен восторжествовать.
«Да, противодействие по российским спортсменам есть. Со стороны официальных лиц Украины и недружественных к РФ стран могут звучать соответствующие заявления. Но не стоит на них обращать внимания. И в целом, ручеек здравого смысла, мне кажется, со временем выльется в большую реку… Я сейчас нахожусь со сборной РФ в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта и могу с уверенностью говорить, что к россиянам относятся нормально: либо нейтрально, либо приветливо. А отдельные антироссийские заявления будут звучать, но еще раз повторяю, не стоит на них обращать внимания», — сказал Губерниев.
Зимние Олимпийские игры 2026 года запланированы на период с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.