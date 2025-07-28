Адвокат Гаврилова раскрыла, чего добивается семья Тиммы после его смерти

Семья найденного мертвым баскетболиста Яниса Тиммы пытается аннулировать брачный договор с певицей Анной Седоковой и привлечь последнюю по делу о доведении до самоубийства, сообщила в беседе с aif.ru адвокат семьи Маргарита Гаврилова.
«Мы будет оспаривать брачный договор и признавать его ничтожным. Это однозначно. На данном этапе мы подали заявления в правоохранительные органы России и Латвии о доведении Седоковой до самоубийства своего мужа — Яниса Тиммы», — сказала она.
Напомним, ранее Гаврилова назвала брачный договор Седоковой и Тиммы кабальным, а его условия «драконовскими». Согласно документу, все имущество баскетболиста, купленное до брака, во время его и даже после развода, принадлежит супруге.
Напомним, тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы нашли в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственная проверка подтвердила, что он покончил с собой.
За неделю до этого суд официально расторг его брак с Седоковой. Отношения между ними длились около четырех лет.
Ранее отец Яниса Тиммы подтвердил подачу иска против певицы Седоковой.