«Официальная позиция КНДР»: В Северной Корее сделали заявление о перемирии с Сеулом

Северная Корея не пойдет на переговоры с Республикой Корея, несмотря на внешне примирительные шаги нового президента Ли Чжэ Мёна, так как не видит кардинальных изменений в политике Сеула. Данная информация опубликована в заявлении для прессы сестры главы КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.