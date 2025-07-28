«Официальная позиция КНДР»: В Северной Корее сделали заявление о перемирии с Сеулом

Северная Корея не пойдет на переговоры с Республикой Корея, несмотря на внешне примирительные шаги нового президента Ли Чжэ Мёна, так как не видит кардинальных изменений в политике Сеула. Данная информация опубликована в заявлении для прессы сестры главы КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
Как цитирует слова политика Центральное телеграфное агентство Кореи, представители Южной Кореи стали говорить о том, что стоит положить конец эпохе ответа «жесткостью на жесткость» и перейти к периоду примирения и содействия.
Однако в Северной Корее все же решили, что эти заявления никак не меняют «нутро правителя», который помешан «на объединенном пути поглощения» КНДР. И это, отмечается в заявлении, «официальная позиция КНДР».
«На самом деле его слепая вера в союз с США и его конфронтационная политика ничем не отличаются от политики его предшественника», — говорится в обнародованном документе.
Как KP.RU писал ранее, Южная Корея прекратила радиовещание на Северную Корею. Этот шаг направлен на снижение напряженности между странами и стал символической уступкой Пхеньяну.