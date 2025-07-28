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«Официальная позиция КНДР»: В Северной Корее сделали заявление о перемирии с Сеулом

КНДР не намерена идти на переговоры с Южной Кореей и при ее новом президенте.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея не пойдет на переговоры с Республикой Корея, несмотря на внешне примирительные шаги нового президента Ли Чжэ Мёна, так как не видит кардинальных изменений в политике Сеула. Данная информация опубликована в заявлении для прессы сестры главы КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Как цитирует слова политика Центральное телеграфное агентство Кореи, представители Южной Кореи стали говорить о том, что стоит положить конец эпохе ответа «жесткостью на жесткость» и перейти к периоду примирения и содействия.

Однако в Северной Корее все же решили, что эти заявления никак не меняют «нутро правителя», который помешан «на объединенном пути поглощения» КНДР. И это, отмечается в заявлении, «официальная позиция КНДР».

«На самом деле его слепая вера в союз с США и его конфронтационная политика ничем не отличаются от политики его предшественника», — говорится в обнародованном документе.

Как KP.RU писал ранее, Южная Корея прекратила радиовещание на Северную Корею. Этот шаг направлен на снижение напряженности между странами и стал символической уступкой Пхеньяну.

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