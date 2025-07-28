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В Иркутской области зафиксировано снижение потребительского спроса

Уменьшился спрос на одежду, обувь, бытовую технику, электронику, строительные материалы и товары для дома.

Источник: Freepik

В мае-июне 2025 года в Иркутской области, как и в других сибирских регионах, наблюдалось сокращение потребительской активности. По данным автодилеров, продолжилось падение продаж новых автомобилей. Также уменьшился спрос на одежду, обувь, бытовую технику, электронику, строительные материалы и товары для дома. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Иркутского отделения центрального банка России.

Замедление потребительской активности повлияло на динамику цен. В июне 2025 года годовая инфляция в регионе снизилась до 9,6% после трех месяцев роста. При этом туристический сезон на Байкале начался активно — большинство мест размещения были забронированы на летний период.

«Но при этом крупные отельеры нашего региона зафиксировали снижение спроса на корпоративные выездные мероприятия. Помимо этого, некоторое снижение потребительской активности отмечают в общепите», — сообщил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.

Эксперты связывают эту тенденцию с ужесточением условий потребительского кредитования.