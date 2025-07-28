В Иркутской области зафиксировано снижение потребительского спроса

В мае-июне 2025 года в Иркутской области, как и в других сибирских регионах, наблюдалось сокращение потребительской активности. По данным автодилеров, продолжилось падение продаж новых автомобилей. Также уменьшился спрос на одежду, обувь, бытовую технику, электронику, строительные материалы и товары для дома. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Иркутского отделения центрального банка России.