В Иркутской области зафиксировано снижение потребительского спроса

В мае-июне 2025 года в Иркутской области, как и в других сибирских регионах, наблюдалось сокращение потребительской активности. По данным автодилеров, продолжилось падение продаж новых автомобилей. Также уменьшился спрос на одежду, обувь, бытовую технику, электронику, строительные материалы и товары для дома. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Иркутского отделения центрального банка России.
Замедление потребительской активности повлияло на динамику цен. В июне 2025 года годовая инфляция в регионе снизилась до 9,6% после трех месяцев роста. При этом туристический сезон на Байкале начался активно — большинство мест размещения были забронированы на летний период.
«Но при этом крупные отельеры нашего региона зафиксировали снижение спроса на корпоративные выездные мероприятия. Помимо этого, некоторое снижение потребительской активности отмечают в общепите», — сообщил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.
Эксперты связывают эту тенденцию с ужесточением условий потребительского кредитования.