Роскосмос испытает технологию возвращаемых ступеней ракет в ближайшие годы

На разработку и тестирование прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Роскосмосу потребуется около полутора-двух лет. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью телеканалу РБК ТВ, отметив, что техническое задание на этот проект было утверждено только в июне текущего года и включено в национальную программу.
По его словам, испытания можно было бы начать уже сейчас, но без должной подготовки результат будет неудовлетворительным. Баканов пояснил, что отработка технологии, известной в обиходе как «кузнечик» — вертикальный взлёт и посадка, требует максимально тщательной проработки, и на это отведён обозначенный срок.
Он также провёл параллель между многоразовыми ракетными ступенями и коммерческой авиацией. Как отметил глава Роскосмоса, если бы после каждого рейса самолёт списывали, билеты стали бы недоступны большинству.
Аналогично, повторное использование ступеней, как это делает компания SpaceX, значительно снижает стоимость запусков и делает космические услуги более экономически эффективными.
Ранее сообщалось, что российская космическая ракета «Амур-СПГ» может обеспечить РФ лидерство в космосе. Ее первый пуск ожидается до конца десятилетия.