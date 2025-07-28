Роскосмос испытает технологию возвращаемых ступеней ракет в ближайшие годы

По его словам, испытания можно было бы начать уже сейчас, но без должной подготовки результат будет неудовлетворительным. Баканов пояснил, что отработка технологии, известной в обиходе как «кузнечик» — вертикальный взлёт и посадка, требует максимально тщательной проработки, и на это отведён обозначенный срок.