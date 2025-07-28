Депутат ГД Стенякина рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию

Для работников тяжелых и особо тяжелых производств, включая металлургию и угольную промышленность, установлены специальные условия. Женщины, работающие там, могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии 15 лет стажа, мужчины — в 50 лет при 20 годах профессиональной деятельности, сообщила она.