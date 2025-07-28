Депутат ГД Стенякина рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию

Работники опасных производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери и представители творческих профессий могут досрочно выйти на пенсию. Об этом рассказала член комитета Государственной думы РФ по труду Екатерина Стенякина.
Для работников тяжелых и особо тяжелых производств, включая металлургию и угольную промышленность, установлены специальные условия. Женщины, работающие там, могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии 15 лет стажа, мужчины — в 50 лет при 20 годах профессиональной деятельности, сообщила она.
Жители Крайнего Севера и приравненных регионов имеют право снизить пенсионный возраст на пять лет. Для этого необходимо 15 лет работы в северных условиях. Многодетные матери в данной категории могут воспользоваться льготой при 12 годах северного стажа.
— Отдельные условия выхода на пенсию предусмотрены для многодетных матерей. При наличии трех детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, при пяти и более — до 50 лет. Обязательным требованием является 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, — цитирует парламентария РИА Новости.
Педагоги, медработники и артисты театров тоже имеют право на досрочный выход на пенсию. Для них выплаты назначаются через пять лет после выработки специального стажа.
Отказаться от работы и окончательно выйти на пенсию в 2026 году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона граждан РФ. Такой прогноз сделал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.