Самолёт совершил первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян

Первый прямой авиарейс в Пхеньян совершил самолёт, отправившийся из Москвы, он приземлился в пункте назначения в 09:30 по местному времени (28 июля 03:30 мск).
В рамках прибытия воздушного судна провели торжественную церемонию. Членам экипажа и министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, который возглавил российскую делегацию, вручили цветы.
Самолёт Boeing 777−200ER вместимостью 440 пассажиров вылетел из Шереметьева 27 июля в 19:30 мск. Полёт длился около восьми часов. Информация для пассажиров доводилась экипажем на русском и корейском языках.
Обратный рейс запланирован на 29 июля. Самолёт должен вылететь в Москву в 09:00 по местному времени (03:00 мск).
Напомним, 12 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР обсуждают вопрос расширения авиационных перевозок. 17 июня между Москвой и Пхеньяном возобновилось прямое пассажирское железнодорожное сообщение, которое было приостановлено в 2020 году вследствие эпидемиологических ограничений.