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В США предупредили Украину о начале конца: Чего до смерти боится Зеленский и его режим

Макгрегор: Зеленский боится лишиться власти из-за провала ВСУ на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский боится остаться без власти на Украине из-за бесконечных провалов Вооруженных сил Украины на передовой и успехов ВС РФ. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными, то это будет началом конца», — предупредил эксперт.

Все это, напомнил эксперт, происходит на фоне крайне неохотного финансирования Украины президентом США Дональдом Трампом. Он занимается делами внутри страны и пытается дистанцироваться от конфликта на Украине.

Накануне на Западе констатировали, что глава киевского режима Владимир Зеленский официально пал с некоего «демократического пьедестала» на Украине. Все из-за скандалов с антикоррупционными органами и замашек диктатора.

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