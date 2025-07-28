Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский боится остаться без власти на Украине из-за бесконечных провалов Вооруженных сил Украины на передовой и успехов ВС РФ. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными, то это будет началом конца», — предупредил эксперт.
Все это, напомнил эксперт, происходит на фоне крайне неохотного финансирования Украины президентом США Дональдом Трампом. Он занимается делами внутри страны и пытается дистанцироваться от конфликта на Украине.
Накануне на Западе констатировали, что глава киевского режима Владимир Зеленский официально пал с некоего «демократического пьедестала» на Украине. Все из-за скандалов с антикоррупционными органами и замашек диктатора.