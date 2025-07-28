Из Зубчаниновки мечтали создать город-сад, рассказала историк Ирина Свиридова

Зубчаниновка — один из самых колоритных и противоречивых микрорайонов Самары.
Сегодня это территория с самостроем, особняками в стиле «цыганского барокко» и репутацией «не для всех».
Но более ста лет назад здесь начиналась история совсем другого рода — история идеалистов, мечтавших о светлом будущем.
В 1910 году группа железнодорожных инженеров и служащих покинула шумную, «душную и пьяную» Самару, чтобы основать кооперативный посёлок у реки.
Их целью было создать уютное, чистое, доброе сообщество рядом с природой. Первым председателем стал Евгений Зубчанинов — чиновник, сторонник толстовства, активист антиалкогольного движения и участник городской думы.
В его честь посёлок и получил название.
"Они строили не просто дома, а новую жизнь, — рассказывает историк Ирина Свиридова. — Было общее управление, разделение участков, коллективные решения.
Они даже издавали газету «Поселочная жизнь», где делились советами — как сажать малину, как ухаживать за пчёлами«. Об этом рассказала ГТРК “Самара”.
Жизнь кипела: появился храм, водонапорная башня, регулярная электричка, которую в шутку называли «40 минут о картофеле» — ведь в дороге обсуждали в основном сады и огороды.
Однако мечта о развитии натолкнулась на сопротивление властей: посёлок не включили в школьную сеть, трамвай не провели.
Как писал в 1912 году Александр Поспелов, сменивший Зубчанинова во главе посёлка, «главный тормоз — недоверие со стороны города».
1930-е годы стали трагическими. Многие жители, включая активистов церкви и общественников, подверглись репрессиям.
Так, художница Ольга Перацкая была осуждена на 8 лет в лагерях за «участие в контрреволюционной организации» — её «преступление» — вера и работа в храме.
С годами история основания посёлка стиралась.
Возродить память удалось лишь в 1980-х — благодаря педагогу Галине Стройкиной и воспоминаниям поэта и картографа Владимира Сутырина.
Сегодня Музей истории Зубчаниновки в школе № 34 и выставка в Музее модерна напоминают: за сегодняшним хаосом — была мечта, которая почти сбылась.
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