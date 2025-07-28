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Генерал Липовой рассказал о количестве снайперш-наемниц в рядах ВСУ

По словам генерала, если говорить о снайпершах, то это могут быть сотни погибших.

Источник: Аргументы и факты

Наемниц женщин-снайперов почти в два раза меньше, чем украинок в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Наемниц-снайперш, конечно, меньше, чем украинок в рядах ВСУ. Однако сегодня все эти цифры относительны, так как уже завтра может все измениться. Но соотношение идет примерно один к двум. Если говорить о снайпершах, то это могут быть сотни погибших, а если говорить о погибших наемниках в целом, то это десятки тысяч. В масштабах специальной военной операции, то это, наверное, достаточное количество, чтобы желание у остальных охотниц за большими или легкими деньгами, приехать сюда и зарабатывать деньги на крови», — сказал собеседник издания.

Ранее Липовой в разговоре с aif.ru сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины нередки случаи насилия над наемницами из других стран.

По его словам, большинство снайперш-наемниц, которые принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии, приехали из Польши и стран Прибалтики.