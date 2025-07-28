Генерал Липовой рассказал о количестве снайперш-наемниц в рядах ВСУ

«Наемниц-снайперш, конечно, меньше, чем украинок в рядах ВСУ. Однако сегодня все эти цифры относительны, так как уже завтра может все измениться. Но соотношение идет примерно один к двум. Если говорить о снайпершах, то это могут быть сотни погибших, а если говорить о погибших наемниках в целом, то это десятки тысяч. В масштабах специальной военной операции, то это, наверное, достаточное количество, чтобы желание у остальных охотниц за большими или легкими деньгами, приехать сюда и зарабатывать деньги на крови», — сказал собеседник издания.