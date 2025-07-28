Пара из Башкирии оказалась в опасности на середине озера

В Баймакском районе Башкирии спасатели помогли двум оказавшимся в опасной ситуации туристам. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС республики.
По предоставленным данным, это произошло накануне, 26 июля, на озере Талкас. 40-летний мужчина и 39-летняя женщина заплыли слишком далеко от берега, а после не смогли вернуться.
Внимание им удалось привлечь криками. Спасатели эвакуировали их на берег. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.