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Пара из Башкирии оказалась в опасности на середине озера

Подробности ЧП сообщили в Госкомитете по ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии спасатели помогли двум оказавшимся в опасной ситуации туристам. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС республики.

По предоставленным данным, это произошло накануне, 26 июля, на озере Талкас. 40-летний мужчина и 39-летняя женщина заплыли слишком далеко от берега, а после не смогли вернуться.

Внимание им удалось привлечь криками. Спасатели эвакуировали их на берег. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.