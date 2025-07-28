Кот-массажист получает 80 тысяч рублей: какую работу доверяют животным

В обязанности пушистого сотрудника входит мурлыканье на частоте 20−25 Гц для эффекта расслабления, легкое поглаживание и пощипывание мышц для улучшения кровообращения, участие в создании атмосферы, позирование в момент массажа для соцсетей студии и многое другое. Он должен овладеть техниками «Топтоп», «Мягкое вымешивание теста» и «Целительное мур-мур». Котик может быть любой породы и расцветки. Главное, чтобы он умел располагать к себе строгих клиентов, не царапался и не кусался. За довольных клиентов хозяину будут выплачиваться премии, а для хвостатого студия предоставит бесплатные лакомства, лежанку и соцпакет, включая ветеринарное обслуживание. Еще работодатели предлагают гибкий график. Миловидную внешность домашних животных часто используют для привлечения внимания.