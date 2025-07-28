Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 октября в России

По словам депутата, повышение коснётся сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих как по контракту, так и по призыву. Зарплаты будут пересчитаны с октября, но фактически повышенные выплаты поступят в ноябре, передаёт РИА «Новости».