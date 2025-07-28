Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 октября в России

Говырин отметил, что основанием для повышения является проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение коэффициента индексации с 4,5% до 7,6%. На бизнес прямых обязательств индексировать выплаты документ не накладывает, но норма статьи 134 Трудового кодекса требует регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции.
Говырин подчеркнул, что осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, в то время как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.
Ранее сообщалось, что с 1 августа в России работающим пенсионерам будет увеличена пенсия. Индексация коснётся примерно восьми миллионов пожилых граждан. Величина надбавки будет определяться уровнем заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка может составить 437 рублей, при условии дохода в размере 55 тысяч рублей.