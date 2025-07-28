Военнослужащего ВС РФ оштрафовали за похвалы украинской армии

В России также расследуют преступления, связанные с убийствами детей. Так, Министерство внутренних дел пообещало заплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за оказание помощи. Первое преступление совершили почти 20 лет назад, второе — в 2024 году. Жертвой первого убийцы стал 9-летний мальчик. Происшествие случилось в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл. Второе преступление — убийство новорожденного в марте 2024 года. Его тело нашли на свалке в Петропавловске-Камчатском.