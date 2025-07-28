Военнослужащего ВС РФ оштрафовали за похвалы украинской армии

Российский военный Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 миллиона рублей. Суд в Ростове-на-Дону вынес такой приговор из-за факта публичного распространения бойцом заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Соответствующими данными делится «Коммерсантъ».
В тексте уточняется, что суд смягчил приговор. Сефербег Гаджиев изначально получил срок за похвалы в адрес украинской армии и дискредитацию ВС РФ. После — апелляционная инстанция заменила лишение свободы штрафом.
Как сообщили в правоохранительных органах, Сефербег Гаджиев совершил указанное преступление в начале сентября 2024 года. Он являлся начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул. Сам боец признал вину.
«Гаджиев в ходе беседы с подчиненными ему военнослужащими… публично сообщил им под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию относительно истинного хода выполнения задач спецоперации, показывая свою осведомленность о якобы реальном положении Вооруженных Сил РФ, преувеличив успехи противника на территории Донецкой народной республики и негативно оценив действия Вооруженных Сил РФ», — сказано в материалах по делу.
В России также расследуют преступления, связанные с убийствами детей. Так, Министерство внутренних дел пообещало заплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за оказание помощи. Первое преступление совершили почти 20 лет назад, второе — в 2024 году. Жертвой первого убийцы стал 9-летний мальчик. Происшествие случилось в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл. Второе преступление — убийство новорожденного в марте 2024 года. Его тело нашли на свалке в Петропавловске-Камчатском.
Помимо прочего, продолжается расследование по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Правоохранители выявили нового фигуранта. Им оказался бенефициар иностранных компаний «Zaira Invest&Trade Inc» и «Saga Handels GmbH» Андрей Захаров. Его объявили в розыск и заочно арестовали на срок в два месяца с момента задержания на территории России. Тимура Иванова, как отмечается, обвинили в хищении 216 миллионов рублей.