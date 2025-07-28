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Полицейские в Норильске устроили экстренный кортеж для роженицы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На трассе Норильск — Талнах инспекторы ДПС помогли беременной женщине вовремя добраться до больницы.

Источник: ГУ МВД

23 июля во время дежурства лейтенант Игорь Быков и старший сержант Максим Кулинч остановили автомобиль Mazda, за рулем которого была взволнованная девушка. Она сообщила, что везет сестру, у которой начались схватки.

Не теряя времени, инспекторы приняли решение сопроводить машину до роддома. С включенными проблесковыми маячками и сиреной полицейские обеспечили безопасный и быстрый проезд до больницы.

Когда роженицу передали медикам и убедились, что она в порядке, автоинспекторы продолжили работу. Женщина поблагодарила их за оперативность и поддержку, сообщает МВД по краю.