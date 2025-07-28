Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

Перелёт был осуществлён на Boeing 777−200ER, рассчитанном на 440 пассажиров. Самолёт вылетел из Шереметьево в 19:30 мск в воскресенье. Время в пути составило около восьми часов. Во время полёта объявления делались на двух языках — русском и корейском.