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Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

В понедельник, 28 июля, в 09:30 по местному времени (03:30 мск) в Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. В аэропорту столицы КНДР прибывших торжественно встречали.

Источник: Life.ru

Российской делегации, которую возглавлял глава Минприроды Александр Козлов, а также экипажу самолёта были вручены цветы. Козлов является главой с российской стороны в межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР.

Перелёт был осуществлён на Boeing 777−200ER, рассчитанном на 440 пассажиров. Самолёт вылетел из Шереметьево в 19:30 мск в воскресенье. Время в пути составило около восьми часов. Во время полёта объявления делались на двух языках — русском и корейском.

Обратный рейс из Пхеньяна в Москву запланирован на 29 июля в 09:00 по местному времени (03:00 мск). Козлов подчеркнул, что запуск данного рейса является важным этапом в сотрудничестве между двумя странами.

В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind разрешение на полёты в КНДР. Продажа билетов из Москвы в Пхеньян стартовали 18 июля, цены начинались от 44,7 тыс. рублей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления о закрытии северокорейского курорта Вонсан для российских туристов. Захарова назвала подобные сообщения «грубым фейком», подчеркнув, что они связаны с недовольством американских военно-политических элит. Она подчеркнула, что информация о закрытии курорта является дезинформацией и направлена на дискредитацию российско-корейского сотрудничества.

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