Европа может столкнуться с кризисом из-за действий Трампа: вот что сделал президент США

Европа может столкнуться с кризисом из-за действий президента США Дональда Трампа. Германия и другие страны ЕС понесут потери из-за повышения пошлин. Об этом пишет издание NYT.
Представители деловых кругов, эксперты в области экономики и государственные деятели из стран Запада выражают опасения относительно возможных последствий торговой сделки с Соединёнными Штатами, которая предусматривает снижение таможенных пошлин с 30% до 15%, указывают аналитики издания.
При этом в статье говорится, что ФРГ пострадает больше всех, ведь там сосредоточено большее количество автомобильного экспорта. Другие страны ЕС могут столкнуться с кризисом меньшего масштаба, но все равно падение производства может достичь 11%.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп продолжает торговую войну с разными странами. Глава Белого дома ввел 25% пошлины в отношении Японии и Южной Кореи.