Депутат Госдумы Говырин рассказал, кому повысят зарплаты с 1 октября

Депутат Госдумы России Алексей Говырин сообщил, что с 1 октября повысится заработная плата у некоторых категорий госслужащих на 7,6 процента.
— С 1 октября в стране произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих. Основанием для этого стал проект поправок к правительственному постановлению, который предусматривает увеличение коэффициента индексации с 4,5 до 7,6 процента в связи с ростом инфляции, — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что зарплаты пересчитают с октября, а выплаты поступят в ноябре.
Говырин добавил, что согласно статье 134 Трудового кодекса России владельцы коммерческих предприятий обязаны регулярно пересматривать зарплату сотрудников, чтобы защитить их от инфляции.
Депутаты внесут в Госдуму законопроект, в котором предлагается с 1 января 2026 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. С 2022 года потребительные цены выросли, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре, отметили авторы проекта.