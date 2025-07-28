Депутат Госдумы Говырин рассказал, кому повысят зарплаты с 1 октября

— С 1 октября в стране произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих. Основанием для этого стал проект поправок к правительственному постановлению, который предусматривает увеличение коэффициента индексации с 4,5 до 7,6 процента в связи с ростом инфляции, — цитирует его РИА Новости.