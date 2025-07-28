В России могут перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00

Он напомнил, что действующие правила разрешают продажу спиртного с 08:00 до 23:00, однако считает такие рамки слишком широкими. Рыбальченко привёл в пример советский опыт, когда крепкий алкоголь продавали строго с 11:00 до 19:00, и отметил, что возвращение к такому формату было бы оправданным.