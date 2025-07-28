Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00

Такие шаги должны оказать наибольшее положительное влияние на общественное здоровье и поведение.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко заявил в интервью ТАСС о необходимости поэтапного сокращения времени продажи алкоголя на федеральном уровне — до интервала с 11:00 до 19:00.

Он напомнил, что действующие правила разрешают продажу спиртного с 08:00 до 23:00, однако считает такие рамки слишком широкими. Рыбальченко привёл в пример советский опыт, когда крепкий алкоголь продавали строго с 11:00 до 19:00, и отметил, что возвращение к такому формату было бы оправданным.

По его предложению, ограничение времени продажи следует вводить постепенно — сокращая разрешённый период на один час в год. Кроме того, он подчеркнул важность дополнительных мер, включая запрет розничной продажи алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением предприятий общественного питания.

Такие шаги, по его мнению, окажут наибольшее положительное влияние на общественное здоровье и поведение.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил запретить размещение алкомаркетов в жилых зонах и многоквартирных домах.