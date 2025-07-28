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Около 1 тыс. жилых домов в Челябинске останутся без горячей воды на две недели

С 29 июля в Челябинске начинается пятый этап гидравлических испытаний теплосетей — под отключение горячей воды до 12 августа попадают 947 многоквартирных жилых домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Опрессовка пройдет в Центральном, Калининском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском районах.

Помимо почти тысячи МКД без горячей воды на две недели останутся 140 социальных учреждений. В случае аварийных ситуаций срок отключения может быть продлен.

По отдельному графику в июле-августе проходят испытания теплосетей в домах, которые обслуживаются локальными котельными.

Заключительный, шестой этап гидравлических испытаний на прочность и плотность пройдет с 13 по 27 августа.

Перечень адресов, попадающих под пятый этап испытаний на прочность и плотность:

  • Калининский район.
  • Центральный район.
  • Тракторозаводский район.
  • Ленинский район.
  • Советский район.