Около 1 тыс. жилых домов в Челябинске останутся без горячей воды на две недели

Опрессовка пройдет в Центральном, Калининском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском районах.
Помимо почти тысячи МКД без горячей воды на две недели останутся 140 социальных учреждений. В случае аварийных ситуаций срок отключения может быть продлен.
По отдельному графику в июле-августе проходят испытания теплосетей в домах, которые обслуживаются локальными котельными.
Заключительный, шестой этап гидравлических испытаний на прочность и плотность пройдет с 13 по 27 августа.
Перечень адресов, попадающих под пятый этап испытаний на прочность и плотность:
- Калининский район.
- Центральный район.
- Тракторозаводский район.
- Ленинский район.
- Советский район.