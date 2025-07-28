Снайперши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, в любом случае будут уничтожены. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Сложно сказать, сколько в среднем живут снайперши в зоне боевых действий. Я не могу точно сказать — сутки, двое, неделю либо месяц. Все зависит от направления, на которое их посылает командование — это оборона или контрнаступления. Отсюда надо исходить от того, что какое количество гибнет в целом всушников при проведении тех или иных авантюрных действий. Но они в любом случае уничтожаются», — сказал генерал.
Ранее Липовой в разговоре с aif.ru сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины нередки случаи насилия над наемницами из других стран. Кроме того, они, попадая в плен, могут не дойти до суда.
По его словам, большинство снайперш-наемниц, которые принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии, приехали из Польши и стран Прибалтики.