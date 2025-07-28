Генерал Липовой сказал, сколько живут снайперши в зоне СВО

«Сложно сказать, сколько в среднем живут снайперши в зоне боевых действий. Я не могу точно сказать — сутки, двое, неделю либо месяц. Все зависит от направления, на которое их посылает командование — это оборона или контрнаступления. Отсюда надо исходить от того, что какое количество гибнет в целом всушников при проведении тех или иных авантюрных действий. Но они в любом случае уничтожаются», — сказал генерал.