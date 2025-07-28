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На карте Красноярского края появилась новая река Голомокон

У реки появился официальный статусСтало известно, что река Голомокон, расположенная в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края, получила официальное признание и была внесена в каталог географических названий.

Источник: МК.RU Красноярск

У реки появился официальный статус.

Стало известно, что река Голомокон, расположенная в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края, получила официальное признание и была внесена в каталог географических названий. Протяженность этого правого притока реки Чиринда-Хон составляет 25 километров.

Теперь, благодаря получению официального статуса, название реки Голомокон будет использоваться более корректно в картографических материалах, документах и научных исследованиях. Это событие подчеркивает важность точной географической идентификации объектов природы и их роли в экосистемах региона.

Ранее рассказывали, что в Енисейске из-за разрушения дамбы на реке Мельничная введен режим ЧС.