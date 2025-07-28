В Красноярске выявили продажу контрафактной вакцины против инфекционного бронхита кур

Как сообщается в пресс-службе ведомства, на складе отсутствовал учет лекарственных средств, а также не велся контроль за препаратами с ограниченным сроком годности. Кроме того, в холодильных камерах для хранения термолабильных лекарств не оказалось сертифицированных приборов для контроля температуры.