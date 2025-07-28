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В Красноярске выявили продажу контрафактной вакцины против инфекционного бронхита кур

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку на оптовом складе ветеринарных препаратов в Красноярске, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения лицензионных требований.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку на оптовом складе ветеринарных препаратов в Красноярске, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения лицензионных требований.

Как сообщается в пресс-службе ведомства, на складе отсутствовал учет лекарственных средств, а также не велся контроль за препаратами с ограниченным сроком годности. Кроме того, в холодильных камерах для хранения термолабильных лекарств не оказалось сертифицированных приборов для контроля температуры.

В результате проверки было установлено, что со склада осуществлялась продажа контрафактной вакцины против инфекционного бронхита кур и болезни Ньюкасла. В отношении юридического лица возбуждены административные дела, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее рассказывали, что в Красноярске приостановлена работа ресторана из-за сомнительных продуктов.