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Онколог Черемушкин назвал простой способ продлить жизнь

Специалист отметил, что в Японии нередко встречаются долгожители.

Источник: Аргументы и факты

Человек может продлить себе жизнь, если будет следить за питанием, образом жизни и своевременно проходить лечение, сообщил в беседе с aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.

Специалист, однако, отметил, что даже правильное питание и здоровый образ жизни не смогут помочь человеку перешагнуть отметку в 125 лет.

«В человеке заложена программа жизни — не больше 125 лет. Все начинает угасать, это естественно. Но посмотрите, как живут чемпионы по долгожительству — японцы. Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше. Но, как правило, меньше 125 лет, которые предусмотрены биологически», — сказал он.

Черемушкин добавил, что нужно следить не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием.

Ранее онколог Черемушкин раскрыл, как летний отпуск может привести к раку.