Онколог Черемушкин назвал простой способ продлить жизнь

Человек может продлить себе жизнь, если будет следить за питанием, образом жизни и своевременно проходить лечение, сообщил в беседе с aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.
Специалист, однако, отметил, что даже правильное питание и здоровый образ жизни не смогут помочь человеку перешагнуть отметку в 125 лет.
«В человеке заложена программа жизни — не больше 125 лет. Все начинает угасать, это естественно. Но посмотрите, как живут чемпионы по долгожительству — японцы. Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше. Но, как правило, меньше 125 лет, которые предусмотрены биологически», — сказал он.
Черемушкин добавил, что нужно следить не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием.
Ранее онколог Черемушкин раскрыл, как летний отпуск может привести к раку.