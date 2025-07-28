Онколог Черемушкин назвал простой способ продлить жизнь

«В человеке заложена программа жизни — не больше 125 лет. Все начинает угасать, это естественно. Но посмотрите, как живут чемпионы по долгожительству — японцы. Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше. Но, как правило, меньше 125 лет, которые предусмотрены биологически», — сказал он.