Прошли точку невозврата: в Пхеньяне прокомментировали отношения с Южной Кореей

Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом, так как отношения между Северной и Южной Кореей уже прошли точку невозврата и более не могут рассматриваться в рамках идеи «одного народа» и объединения. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.