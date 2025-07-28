Прошли точку невозврата: в Пхеньяне прокомментировали отношения с Южной Кореей

Пхеньяну не о чем разговаривать с Сеулом, так как отношения между Северной и Южной Кореей уже прошли точку невозврата и более не могут рассматриваться в рамках идеи «одного народа» и объединения. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
Она считает, что действия нового президента Южной Кореи воспринимаются КНДР далеко не как жест доброй воли, а как ликвидация последствий собственных ошибок.
«Если в Сеуле полагали, что смогут стереть последствия собственной враждебной политики несколькими сентиментальными высказываниями, то они глубоко заблуждаются», — цитирует ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Ё Чжон раскритиковала и предложение нового министра объединения Южной Кореи Чон Дон Ёна о возобновлении диалога и сотрудничества. По ее словам, за громкими словами в Сеуле все также скрываются старые установки.
Как KP.RU писал ранее, КНДР не пойдет на переговоры с Республикой Корея, несмотря на внешне примирительные шаги нового президента Ли Чжэ Мёна, так как не видит кардинальных изменений в политике Сеула. Соответствующая информация расположена в заявлении Ким Ё Чжон.