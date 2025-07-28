Дизайнер Артемий Лебедев выступит с лекцией в Перми

В 2024 году Артемий Лебедев, ранее работавший с организаторами «пермской культурной революции», из-за демонтажа одного из её символов — «деревянной П» — назвал город «затхлым». В публичную полемику с ним вступил глава города Эдуард Соснин. Через некоторое время дизайнер от своих слов отказался и даже призвал голосовать за признание Перми молодёжной столицей России.