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Дизайнер Артемий Лебедев выступит с лекцией в Перми

Ещё недавно он называл Пермь «затхлым городом» — потом, впрочем, передумал.

Источник: РИА "Новости"

Выступление дизайнера Артемия Лебедева появилось в программе форума «Город будущего», который состоится в Перми с 22 по 23 августа, обратило внимание издание «Текст».
Согласно опубликованному организаторами анонсу, дизайнер проведёт для участников форума «визионерскую сессию», которая должна стать центральным событием второго дня мероприятия. Лебедев выступит с лекцией и поучаствует в обсуждении перспектив развития городского пространства.

Среди почётных гостей форума указаны, к примеру, глава аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, несколько федеральных министров (в том числе бывший губернатор Прикамья Максим Решетников), глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В 2024 году Артемий Лебедев, ранее работавший с организаторами «пермской культурной революции», из-за демонтажа одного из её символов — «деревянной П» — назвал город «затхлым». В публичную полемику с ним вступил глава города Эдуард Соснин. Через некоторое время дизайнер от своих слов отказался и даже призвал голосовать за признание Перми молодёжной столицей России.

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