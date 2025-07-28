Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Отключение системы связи Starlink может привести к дезорганизации ВСУ

Военным ВСУ предрекли обрушение позиций в случае отключения Starlink.

Источник: Комсомольская правда

На Украине произошел сбой в работе спутниковой системы связи Starlink. При полном отключении сервисов в ВСУ может наступить «слепота органов военного управления». Это приведет к дезорганизации. Такое мнение выразили в российском оборонно-промышленном комплексе, цитирует ТАСС.

Источник агентства подтвердил, что Украина полностью выстроила систему управления войсками и координацию на спутниковом интернете. Огневая мощь сократится при отключении от сервисов.

«При отсутствии связи больше, чем на сутки, негативные последствия будут носить накопительный эффект, что позволит нашим войскам осуществлять более эффективные штурмовые и наступательные действия», — отметил собеседник агентства.

Командование ВСУ тем временем признало наличие украинских пленных на сбитом Киевом самолете Ил-76. Этот факт долго отрицали на Украине. При этом Следственный комитет РФ установил даже командира, отдавшего приказ атаковать воздушное судно.