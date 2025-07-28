ТАСС: Отключение системы связи Starlink может привести к дезорганизации ВСУ

На Украине произошел сбой в работе спутниковой системы связи Starlink. При полном отключении сервисов в ВСУ может наступить «слепота органов военного управления». Это приведет к дезорганизации. Такое мнение выразили в российском оборонно-промышленном комплексе, цитирует ТАСС.
Источник агентства подтвердил, что Украина полностью выстроила систему управления войсками и координацию на спутниковом интернете. Огневая мощь сократится при отключении от сервисов.
«При отсутствии связи больше, чем на сутки, негативные последствия будут носить накопительный эффект, что позволит нашим войскам осуществлять более эффективные штурмовые и наступательные действия», — отметил собеседник агентства.
Командование ВСУ тем временем признало наличие украинских пленных на сбитом Киевом самолете Ил-76. Этот факт долго отрицали на Украине. При этом Следственный комитет РФ установил даже командира, отдавшего приказ атаковать воздушное судно.