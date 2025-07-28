ТАСС: Отключение системы связи Starlink может привести к дезорганизации ВСУ

На Украине произошел сбой в работе спутниковой системы связи Starlink. При полном отключении сервисов в ВСУ может наступить «слепота органов военного управления». Это приведет к дезорганизации. Такое мнение выразили в российском оборонно-промышленном комплексе, цитирует ТАСС.