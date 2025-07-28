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Премьер-министр Михаил Мишустин прибудет в Омск 28 июля

Визит включает посещение университета и встречу с ветеранами.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 28 июля, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Омск. Об этом сообщил накануне вечером портал government.ru.

В программе рабочего визита — осмотр Омского госуниверситета имени Ф. М. Достоевского и госпиталя для ветеранов войн. Во время сибирской поездки премьер-министр также встретится с губернатором области Виталием Хоценко.

«В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков», — говорится в сообщении.

Ранее «КП Омск» рассказала, что горожане готовят к открытию выставку «Флора».

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