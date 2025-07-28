Российский лайнер с пассажирами из Ижевска экстренно сел в Махачкале: подробности

В этих условиях представители авиакомпании-перевозчика сообщили, что самолёт, который должен был заменить борт S7, уже готов и ждёт пассажиров в аэропорту. Он доставит их в Сочи. Что же касается ситуации с кружащим над аэропортом самолетом, то в компании заявили: ситуация не критическая и беспокоится не о чем.