Российский лайнер с пассажирами из Ижевска экстренно сел в Махачкале: подробности

В понедельник, 28 июля, пассажирский самолет Embraer 190 совершил экстренную посадку в аэропорту Махачкалы после того, как подал сигнал бедствия. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что лайнер сел в 00:45 по Москве. Пилот подал сигнал бедствия, пролетая над Каспийским морем. Экипажу удалось избежать падения.
На борту самолета, уточнило агентство, находились пассажиры из Ижевска. Никто из них не пострадал.
25 июля Боинг 737 авиакомпании S7 вылетел из новосибирского аэропорта в Толмачёво в 11:36, но спустя время начал кружить в районе Чулыма. По данным Flightradar, воздушное судно провело в воздухе около 3,5 часов.
Причиной стало срабатывание сигнализации, указывающей на разгерметизацию салона. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, чтобы провести техническую проверку. Позже в Сети появилось видео долгожданной посадки Боинга в аэропорту.
В этих условиях представители авиакомпании-перевозчика сообщили, что самолёт, который должен был заменить борт S7, уже готов и ждёт пассажиров в аэропорту. Он доставит их в Сочи. Что же касается ситуации с кружащим над аэропортом самолетом, то в компании заявили: ситуация не критическая и беспокоится не о чем.
А сутками ранее, 24 июля, около трех по дальневосточному времени пассажирский Ан-24, следовавший из Хабаровска, пропал с радаров. Позже были обнаружены обломки самолета, подтвердившие катастрофу. В результате трагедии погибли 48 человек.
Позже стало известно, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили первичный анализ бортовых самописцев разбившегося. В ведомстве отметили, что параметрический самописец оказался уничтожен в результате пожара — магнитная лента с данными не сохранилась.
Говоря об анализе записи, эксперты отметили, что до момента столкновения самолёта с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано.
При этом, глава Минтранса РФ Андрей Никитин отметил, что семьям погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей. Сейчас задача властей, подчеркнул министр, оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф.