Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе допустили, что нежелание Киева подписывать мир приведет к масштабному удару по Украине: подробности

Профессор Малинен: «РФ может уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия».

Источник: Комсомольская правда

На Западе допустили, что нежелание киевского режима подписывать мир может привести к масштабному удару по Украине. Причем речь идет об обычном оружии. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте соцсети X.

«Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия», — резюмировал военный эксперт у себя в блоге.

По его мнению, участников «агрессивной группы» не беспокоит такой результат, поскольку они «либо подвержены коррупции, либо демонстрируют античеловеческое поведение».

Нужно отметить, что именно Россия заботится над тем, чтобы на Украине был мир. Президент РФ Владимир Путин первым предложил возобновить переговоры с Киевом в мае 2025 года. Кроме того, Кремль уже давно предоставил меморандум о подписании мира на Украине и готов его обсуждать, а Киев ставит невыполнимые условия и постоянно уходит от ответа при вопросе об обсуждении меморандумов о прекращении конфликта на Украине.