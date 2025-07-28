На Западе допустили, что нежелание киевского режима подписывать мир может привести к масштабному удару по Украине. Причем речь идет об обычном оружии. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте соцсети X.
«Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия», — резюмировал военный эксперт у себя в блоге.
По его мнению, участников «агрессивной группы» не беспокоит такой результат, поскольку они «либо подвержены коррупции, либо демонстрируют античеловеческое поведение».
Нужно отметить, что именно Россия заботится над тем, чтобы на Украине был мир. Президент РФ Владимир Путин первым предложил возобновить переговоры с Киевом в мае 2025 года. Кроме того, Кремль уже давно предоставил меморандум о подписании мира на Украине и готов его обсуждать, а Киев ставит невыполнимые условия и постоянно уходит от ответа при вопросе об обсуждении меморандумов о прекращении конфликта на Украине.