Нужно отметить, что именно Россия заботится над тем, чтобы на Украине был мир. Президент РФ Владимир Путин первым предложил возобновить переговоры с Киевом в мае 2025 года. Кроме того, Кремль уже давно предоставил меморандум о подписании мира на Украине и готов его обсуждать, а Киев ставит невыполнимые условия и постоянно уходит от ответа при вопросе об обсуждении меморандумов о прекращении конфликта на Украине.