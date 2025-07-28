Супруги из Красноярска отметили юбилей — золотую свадьбу

Супруги Климович из Красноярска отпраздновали 50-летие совместной жизни. Как сообщается в краевом Агентстве ЗАГС, Николай и Анастасия Климович принимали поздравления от своих близких. У пары трое детей, восемь внуков и двое правнуков, и вся большая семья предпочитает отмечать праздники вместе за общим столом.