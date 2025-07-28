Супруги из Красноярска отметили юбилей — золотую свадьбу

Пара жената уже 50 лет.
Супруги Климович из Красноярска отпраздновали 50-летие совместной жизни. Как сообщается в краевом Агентстве ЗАГС, Николай и Анастасия Климович принимали поздравления от своих близких. У пары трое детей, восемь внуков и двое правнуков, и вся большая семья предпочитает отмечать праздники вместе за общим столом.
В социальной сети представителями ЗАГСа было отмечено, что 50 лет совместной жизни — это значительное достижение. Их любовь и преданность друг другу сделали семью крепкой и нерушимой. Юбилярам были направлены искренние поздравления.
Ранее рассказывали, что более сотни семей в Красноярском крае получили поддержку при рождении двойни.