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Супруги из Красноярска отметили юбилей — золотую свадьбу

Пара жената уже 50 летСупруги Климович из Красноярска отпраздновали 50-летие совместной жизни.

Пара жената уже 50 лет.

Супруги Климович из Красноярска отпраздновали 50-летие совместной жизни. Как сообщается в краевом Агентстве ЗАГС, Николай и Анастасия Климович принимали поздравления от своих близких. У пары трое детей, восемь внуков и двое правнуков, и вся большая семья предпочитает отмечать праздники вместе за общим столом.

В социальной сети представителями ЗАГСа было отмечено, что 50 лет совместной жизни — это значительное достижение. Их любовь и преданность друг другу сделали семью крепкой и нерушимой. Юбилярам были направлены искренние поздравления.

Ранее рассказывали, что более сотни семей в Красноярском крае получили поддержку при рождении двойни.