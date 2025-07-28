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Администрация Иркутска проводит опрос о схеме движения на улице Гидростроителей

Иркутск, НИА-Байкал — Иркутян приглашают поучаствовать в опросе с целью определения оптимальной схемы движения на улице Гидростроителей.

Источник: НИА Байкал

Иркутск, НИА-Байкал — Иркутян приглашают поучаствовать в опросе с целью определения оптимальной схемы движения на улице Гидростроителей.

Для этого необходимо быть зарегистрированным пользователем портала «Госуслуги». Голосование продлится до 7 августа.

Предлагаемые варианты:

одностороннее движение по улице Гидростроителей от Безбокова до Ангаргэсстроя;

одностороннее движение по улице Гидростроителей от Ангаргэсстроя до Безбокова;

оставить действующую схему движения.

Итоги опроса будут использованы администрацией Иркутска для выбора окончательного варианта организации движения на указанной улице. Ознакомиться с предложенными схемами и принять участие в опросе можно по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/537387/.

Результаты голосования помогут сформировать решение, учитывающее мнение жителей города и направленное на повышение безопасности и комфорта дорожного движения, отмечает пресс-служба мэрии.