Администрация Иркутска проводит опрос о схеме движения на улице Гидростроителей

Иркутск, НИА-Байкал — Иркутян приглашают поучаствовать в опросе с целью определения оптимальной схемы движения на улице Гидростроителей.
Для этого необходимо быть зарегистрированным пользователем портала «Госуслуги». Голосование продлится до 7 августа.
Предлагаемые варианты:
одностороннее движение по улице Гидростроителей от Безбокова до Ангаргэсстроя;
одностороннее движение по улице Гидростроителей от Ангаргэсстроя до Безбокова;
оставить действующую схему движения.
Итоги опроса будут использованы администрацией Иркутска для выбора окончательного варианта организации движения на указанной улице. Ознакомиться с предложенными схемами и принять участие в опросе можно по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/537387/.
Результаты голосования помогут сформировать решение, учитывающее мнение жителей города и направленное на повышение безопасности и комфорта дорожного движения, отмечает пресс-служба мэрии.