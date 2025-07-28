Две из четырёх крупных сетей АЗС Иркутска повысили цены на топливо

Напомним, АиФ Иркутск уже писал о том, что на автозаправочных станциях двух крупнейших городов Иркутской области зарегистрирован очередной рост цен на автомобильное топливо. Стоимость наиболее востребованных марок бензина увеличилась в среднем на 0,4 рубля за литр.