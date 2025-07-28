Две из четырёх крупных сетей АЗС Иркутска повысили цены на топливо

При этом сети «КрайсНефть» и «Роснефть» сохранили прежние цены: АИ-92 реализуется по 58,08 рублей за литр, АИ-95 — 61,5 рублей, АИ-100 — 84,6 рублей, дизельное топливо — 75,9 рублей. Подробнее рассказывают irk.aif.ru.
Сеть БРК увеличила стоимость трёх видов топлива: АИ-92 теперь продаётся по 58,08 рублей за литр (+10 копеек), АИ-95 — 61,5 рублей (+10 копеек), АИ-100 — 83,1 рублей (+1 рубль). Цена на дизель осталась неизменной.
АЗС ОМНИ подняли стоимость АИ-92 до 58,9 рублей (+90 копеек) и АИ-95 до 62,5 рублей (+1,1 рубль), сохранив прежние расценки на АИ-100 и дизтопливо.
Напомним, АиФ Иркутск уже писал о том, что на автозаправочных станциях двух крупнейших городов Иркутской области зарегистрирован очередной рост цен на автомобильное топливо. Стоимость наиболее востребованных марок бензина увеличилась в среднем на 0,4 рубля за литр.