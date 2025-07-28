Омичам назвали владельцев местных пивоварен

В Омске действует несколько локальных пивоварен, лидером которых по охвату города остается сеть «СвежевЪ». Она насчитывает 65 филиалов, предлагающих 16 сортов напитка. Полные права на бренд принадлежат Марине Шестаковой, а директором является Александр Шестаков. Подробностями поделился 28 июля портал ngs55.ru.
В 2024 году фирма «СвежевЪ» столкнулась с трудностями — убыток составил 44 млн рублей при налоговой задолженности в 418 тысяч рублей.
Ресторан-пивоварня «У Пушкина» на Красном Пути, 11 принадлежит местному ресторатору Олегу Лобову (49,25%) и дочерям погибшего хоккеиста Александра Вьюхина — Ксении и Юлии (по 24,63%). Несмотря на инвестиции в миллион долларов, бизнес испытывает сложности — в 2023—2024 годах подавались иски о банкротстве.
Частная пивоварня «Удача» Николая Студеникина демонстрирует стабильность с прибылью 67 млн рублей в 2024 году. Владелец планирует строительство нового завода по производству солода.
Мини-пивоварня «1984 Brewing Co.» в Камергерском переулке приносит скромную прибыль в 16 тысяч рублей. Учредитель и директор — Владимир Мамонов.
«Само заведение “1984” принадлежит компании ООО “РЭМ”, владельцем которой является Евгений Скуратов — отец известного омского бизнесмена Виктора Скуратова», — отметил источник.
Ранее «КП Омск» сообщила о задержании вандала, который испортил фотобаннер в центре города.