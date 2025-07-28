Омичам назвали владельцев местных пивоварен

Ресторан-пивоварня «У Пушкина» на Красном Пути, 11 принадлежит местному ресторатору Олегу Лобову (49,25%) и дочерям погибшего хоккеиста Александра Вьюхина — Ксении и Юлии (по 24,63%). Несмотря на инвестиции в миллион долларов, бизнес испытывает сложности — в 2023—2024 годах подавались иски о банкротстве.