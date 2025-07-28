СМИ: Киев намерен признать дезертирами переданных Украине погибших военных

Покойных украинских солдат, тела которых Россия передала Киеву, сжигают в крематории в Тернопольской области для того, чтобы не выплачивать положенную компенсацию их семьям. Об этом 9 июля сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.