Власти Украины собираются признать дезертирами переданных им погибших военных ВСУ. Об этом сообщило пророссийское подполье.
— Украинские чиновники планируют признать возвращенных РФ на Украину погибших бойцов дезертирами, — рассказал собеседник РИА Новости.
По его словам, власти готовы пойти на такое решение, чтобы не платить родным погибших военных многомиллионные компенсации.
Покойных украинских солдат, тела которых Россия передала Киеву, сжигают в крематории в Тернопольской области для того, чтобы не выплачивать положенную компенсацию их семьям. Об этом 9 июля сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
2 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что по итогам встречи с украинской стороной Москва передаст Киеву шесть тысяч замороженных тел военных ВСУ в одностороннем порядке. 11 июня Украина получила от России 1212 тел погибших солдат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский «отрекся» от погибших граждан его страны. По ее словам, в стране в целом происходит депопуляция.