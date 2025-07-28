Реаниматолог Сеньчуков рассказал о необычном видении пациента перед смертью

«Был случай на скорой. Везем мы тяжелого больного, причем из психиатрической больницы. Больной тяжелый, реанимационный. И вдруг у него открываются глаза, он привстает и начинает от кого-то отмахиваться. У него безумные совершенно глаза. И потом он начинает умирать вот с этим же ужасом в глазах. Ему пытались оказать помощь, но в итоге он все равно умер. У меня фельдшер, парень совершенно неверующий, говорит: “Не знаю, есть Бог или нет, но то, что бесы есть — я понял точно”», — рассказал Сенчуков.