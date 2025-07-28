Реаниматолог Сеньчуков рассказал о необычном видении пациента перед смертью

Реаниматолог Сергей Сеньчуков, которого православные верующие знают как отца Феодорита, рассказал в беседе с aif.ru, как его пациент перед смертью пытался бороться с бесами.
«Был случай на скорой. Везем мы тяжелого больного, причем из психиатрической больницы. Больной тяжелый, реанимационный. И вдруг у него открываются глаза, он привстает и начинает от кого-то отмахиваться. У него безумные совершенно глаза. И потом он начинает умирать вот с этим же ужасом в глазах. Ему пытались оказать помощь, но в итоге он все равно умер. У меня фельдшер, парень совершенно неверующий, говорит: “Не знаю, есть Бог или нет, но то, что бесы есть — я понял точно”», — рассказал Сенчуков.
Врач не исключил, что это могла быть предсмертная галлюцинация.
Напомним, Сеньчуков большую часть своей жизни работает реаниматологом, но с 2008 года также является священником. Православные верующие знают его как отца Феодорита.
Ранее он рассказал о пациентке, которая вернулась на время к жизни, чтобы попрощаться с мужем.