Число узбекистанцев в Южной Корее превысило 98,4 тыс. человек

Как отметили в The Korea Times, основная часть иностранцев проживала в Сеуле, столичном регионе и южных провинциях Кореи. Около 20% зарубежных граждан находились в стране по визе F-4, которая выдается этническим корейцам. По трудовой визе Е-9 — 12%.