Число узбекистанцев в Южной Корее превысило 98,4 тыс. человек

Среди иностранцев больше всего граждан Китая — 972,1 тыс. человек. Далее идут вьетнамцы и американцы — 341,1 и 196,6 тыс. соответственно. На четвертом месте таиландцы — 173,7 тыс.
Как отметили в The Korea Times, основная часть иностранцев проживала в Сеуле, столичном регионе и южных провинциях Кореи. Около 20% зарубежных граждан находились в стране по визе F-4, которая выдается этническим корейцам. По трудовой визе Е-9 — 12%.
Всего на конец июня нынешнего года в Южной Корее находилось 2,7 млн иностранцев, причем каждый третий из них был гражданином КНР.