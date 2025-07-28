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Число узбекистанцев в Южной Корее превысило 98,4 тыс. человек

На конец июня 2025 года в Южной Корее проживало более 98,4 тыс. узбекистанцев. Граждане РУз — пятая по численности диаспора, проживающая в этой стране, пишет The Korea Times.

Среди иностранцев больше всего граждан Китая — 972,1 тыс. человек. Далее идут вьетнамцы и американцы — 341,1 и 196,6 тыс. соответственно. На четвертом месте таиландцы — 173,7 тыс.

Как отметили в The Korea Times, основная часть иностранцев проживала в Сеуле, столичном регионе и южных провинциях Кореи. Около 20% зарубежных граждан находились в стране по визе F-4, которая выдается этническим корейцам. По трудовой визе Е-9 — 12%.

Всего на конец июня нынешнего года в Южной Корее находилось 2,7 млн иностранцев, причем каждый третий из них был гражданином КНР.